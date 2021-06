Quem é o escolhido de Bolsonaro para comandar o Meio Ambiente

Decreto do presidente Jair Bolsonaro publicado há pouco em edição extra do Diário Oficial da União oficializou a demissão, a pedido, de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente e já apontou seu sucessor, Joaquim Álvaro Pereira Leite, que comandava a Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais da pasta.

Leite foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira por mais de 23 anos, de 1996 a julho de 2019, quando ingressou no ministério para chefiar o Departamento Florestal. Ele era secretário da Amazônia e de Serviços Ambientais desde abril do ano passado.

O currículo de Leite disponível no site do MMA aponta que ele também foi diretor operacional de uma consultoria, entre 2003 e 2019, e diretor geral da Neobrax, empresa do ramo farmoquímico, de 2007 a 2019.