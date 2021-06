Ricardo Salles pede demissão do governo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Investigado por corrupção no STF, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão nesta quarta-feira do governo. A exoneração já foi levada ao Diário Oficial da União. Quem assumirá o cargo de Salles é Joaquim Alvaro Pereira Leite.

A demissão do chefe do Meio Ambiente ocorre no mesmo dia em que a CPI da Pandemia passou a avançar sobre suspeitas de corrupção na compra de vacinas pelo governo.

Aliado do presidente, o deputado Luis Miranda revelou que alertou pessoalmente Bolsonaro, com documentos, sobre o risco de desvio de recursos públicos na negociação da vacina indiana Covaxin.