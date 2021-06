Queiroga nega fala de Bolsonaro e diz que só fará estudo sobre máscara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com quem conversou há pouco, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, explicou que Jair Bolsonaro se equivocou ao anunciar a elaboração de um parecer para adoção de uma medida que dispensa o uso de máscaras por vacinados e pessoas que tiveram Covid-19.

Queiroga disse a esses aliados que a Saúde vai começar a elaborar um estudo para verificar a possibilidade de, no futuro, implementar uma medida que retire a obrigatoriedade do uso de máscara, a exemplo do que ocorre em outros países.

O discurso oficial de Bolsonaro, dentro do Planalto, portanto, é algo completamente fora da realidade.