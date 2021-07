Uma importante fonte do governo conversou há pouco com familiares de Jair Bolsonaro que estão no hospital, em São Paulo, e ouviu uma previsão positiva sobre o tratamento do presidente.

Segundo o relato, Bolsonaro está sem dor, o soluço se foi e os movimentos intestinais voltaram. “Tudo indica que não vai precisar de cirurgia”, diz a fonte ao Radar.