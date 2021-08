PT chama Barbosa de ‘Batman justiceiro’ e tenta mudar história do Mensalão

Depois de tentar negar a corrupção na Petrobras, como fez Gleisi Hoffmann outro dia, agora o PT decidiu reescrever a história do que foi o Mensalão, o primeiro grande escândalo de corrupção do governo do ex-presidente Lula.

Num texto recente, em que fala do ex-diretor do Banco do Brasil Henrique Pizzolato, o partido chama o ex-ministro do STF e relator do caso na Corte Joaquim Barbosa de “Batman justiceiro criado para alimentar o ódio ao PT no imaginário popular”.

O Mensalão, na realidade paralela petista, “foi uma trama criada para desgastar politicamente um partido e seu projeto de nação”. Nessa conspiração contra os virtuosos petistas — que partilhavam o governo com Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto, além de José Janene e Pedro Corrêa — estavam unidos a imprensa, o Judiciário e “personagens venais glorificados por repórteres inescrupulosos ávidos para agradar aos patrões”.

“O emblemático número de 40 acusados foi o ponto de partida da narrativa empregada pela acusação, em conluio com a imprensa corporativa, para desgastar politicamente o governo Lula”, diz o PT.