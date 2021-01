Primeira vacinada no país, enfermeira Mônica mobiliza as redes

Mulher, negra, servidora pública, a enfermeira Mônica Calazans dominou as atenções no domingo, ao ser a primeira pessoa a ser vacinada em solo brasileiro. Pelo Twitter, o auge de menções foi logo após a imunização, entre 15h e 16h. Ao todo, foram 10.678 tweets mencionando as palavras “vacina” e “Mônica”.

Entre os termos mais usados nos tweets de 9.706 usuários sobre o tema, “Mônica Calazans”, “Brasil” e “Coronavac” foram os principais. As hashtags mais compartilhadas sugerem um apoio à vacina produzida pelo governo paulista: #Vacinaparatodos , #Vemvacina e #Vacinajá foram as principais.

Moradora de Itaquera, na periferia da capital, Mônica é enfermeira da UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Ela foi a primeira pessoa no país a tomar a vacina Coronavac, do Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

Nesta terça, VEJA mostrou que a fama de Mônica também trouxe dores de cabeça para a enfermeira, que passou a sofrer ataques de aloprados bolsonaristas nas redes.