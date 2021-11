Prévias do PSDB terão evento em Brasília e 44 mil votos por app

O diretório nacional do PSDB anunciou nesta terça que o evento de prévias marcado para o próximo domingo em Brasília reunirá 700 integrantes do partido detentores de mandato e contabilizará virtualmente o voto de 44.770 filiados que se inscreveram para o pleito por meio de um aplicativo. Os participantes que estiverem fisicamente em Brasília votarão em urnas eletrônicas cedidas pelo TSE.

“Todo o processo de eleição, tanto presencial quanto pelo aplicativo, será fortemente monitorado pelo partido, pelas campanhas e por auditorias externas. A transparência e a segurança da votação estarão garantidas”, diz nota divulgada há pouco.

A disputa entre os tucanos para decidir quem concorrerá à presidência da República no ano que vem tem sido alvo de alegações de falha ou até suspeitas de fraudes no processo. Um grupo ligado ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, inicialmente questionou a filiação de aliados de João Doria fora do prazo estabelecido pelo partido. Nesta segunda, após denúncias de suspeitas de falhas no aplicativo das prévias, alguns tucanos chegaram a sugerir o adiamento do pleito, o que foi rechaçado pelo presidente do partido, Bruno Araújo.

Leite, Doria e Arthur Virgílio disputam a preferência dos tucanos e a legenda promete divulgar o resultado “algumas horas após o encerramento da votação”.