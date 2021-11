Bruno Araújo diz que prévias do PSDB estão mantidas para o dia 21

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, quer colocar um ponto final na mais recente crise interna no partido decorrente das prévias para a escolha do candidato à Presidência da República: segundo o dirigente, elas estão mantidas para o próximo domingo, dia 21. Embora aliados do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, um dos candidatos na disputa, venham defendendo desde a noite de segunda-feira, 15, o adiamento do pleito, em decorrência da descoberta de uma série de falhas no aplicativo que irá computar os votos da maioria dos filiados votantes, Araújo afirmou que as eleições estão mantidas para a data que já havia sido marcada.

“Minha opinião eu já deixei claro”, afirmou o presidente do partido, ao defender o não adiamento das prévias, durante reunião feita por teleconferência com membros da comissão eleitoral na noite de segunda-feira — confira no áudio: https://veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2021/11/Bruno-Araujo-Joao-Almeida-.mp3 Araújo conversava com o ex-deputado federal João Almeida, da Bahia, tucano que, nesta disputa, está alinhado com o grupo de Leite.

Uma nova reunião deve ocorrer ainda nesta terça-feira para trazer uma solução para o caso. As campanhas de João Doria e do ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio já divulgaram nota conjunta se posicionando de forma contrária ao adiamento. O prazo para a inscrição de filiados do partido na eleição terminou ontem.