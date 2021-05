Presidente do STM cobra presença da Justiça Militar no CNJ

Em reunião virtual com a presença do ministro Luiz Fux nesta terça-feira, o presidente do STM, general Luis Carlos Gomes Mattos, deixou clara a sua insatisfação com o fato de a Justiça Militar não ocupar um entre os 15 assentos de conselheiros do CNJ.

Ele manifestou, ainda que de forma discreta, seu desconforto por ser o primeiro representante do STM a participar de uma reunião estratégica na história do órgão, criado em 2005.

Mattos esteve nesta tarde na primeira reunião preparatória para o 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Parte do encontro foi transmitido pelo Youtube do CNJ.

A composição do conselho não prevê representantes da Justiça Militar. O presidente do STM, que assumiu o posto em março passado, disse que “apesar de o nosso tribunal, o mais antigo da Justiça brasileira, não ter assento, ainda, no CNJ, venho com satisfação, pela primeira vez, neste evento representando a nossa Justiça”.