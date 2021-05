Presidente do Podemos, deputada vai relatar PEC da reforma política

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A deputada federal Renata Abreu, que é presidente nacional do Podemos, foi escolhida há pouco para ser a relatora da PEC da reforma política, que pretende alterar o sistema eleitoral para as disputas do ano que vem.

A indicação, já esperada, foi confirmada após a eleição do deputado Luis Tibé, do Avante, como presidente da comissão que vai analisar a proposta na Câmara.