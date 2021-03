Prefeitos criticam falas de Bolsonaro sobre covid-19 e defendem lockdown

Em nota publicada nesta sexta-feira, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) recomendou aos prefeitos que, além de adotarem regras severas de restrição da circulação e de isolamento social e de uso obrigatório de máscara, avaliem a decretação de lockdown nas cidades.

A entidade afirma que declarações de Bolsonaro “evidenciam a ineficaz coordenação nacional no enfrentamento à pandemia e ratificam a desconexão com a realidade, falta de compromisso com a Constituição Federal e com a vida”.

Os prefeitos lembram que o Brasil registrou, nessa quinta-feira, 11, mais de 78 mil novos casos e 2.207 mortes, totalizando mais de 273 mil vidas perdidas no país.

“Apenas os 106 maiores municípios do país, dos 5.570, têm mais de 270 mil habitantes. Como forma de evidenciar a dimensão dessa tragédia, seria como se, entre 5.464 cidades, uma ou um grupo delas fossem dizimados neste último ano”, comparam.

Ainda segundo a FNP, o cenário toma contornos cada vez mais catastróficos com as novas variantes do coronavírus, potencialmente mais contagiosas, de evolução mais agressiva e que circulam sem controle.

“E com as declarações do presidente da República que, mais uma vez em sua transmissão de vídeo semanal, criticou as medidas de segurança sanitária adotadas por prefeitos e governadores. Suas falas evidenciam a ineficaz coordenação nacional no enfrentamento à pandemia e ratificam a desconexão com a realidade, falta de compromisso com a Constituição Federal e com a vida”, dizem.