A ‘hora da verdade’ para Bolsonaro na relação com Biden

Diplomatas da Europa e dos EUA procuraram Tereza Cristina, o finado Ernesto Araújo, Paulo Guedes, e Ricardo Salles com recado semelhante.

A reunião de Joe Biden sobre o clima será a “hora da verdade” para o Brasil. O primeiro momento para que Bolsonaro e seu governo mostrem que estão empenhados em reconstruir a política ambiental de preservação da Amazônia.

Os diplomatas manifestaram preocupação aos integrantes do governo sobre a postura de Bolsonaro, que não teria se dado conta da gravidade do movimento em curso. Se o caminho da comunidade internacional for o das sanções, a coisa ficará muito pior, alertam. Logo, Bolsonaro precisa chegar na conferência com compromissos e ações concretas para apresentar.

Chefe do Meio Ambiente, Ricardo Salles vem construindo discretamente uma relação com os EUA e demais países interessados em participar desse novo momento na política ambiental. A interlocutores, ele diz que a pressão dos europeus e americanos já foi precificada pelo governo e que o trabalho em curso acompanha esse novo momento nas relações.

O presidente dos EUA, Joe Biden, convidou 40 líderes mundiais — Bolsonaro entre eles — para participar da Cúpula de Líderes sobre o Clima, nos próximos dias 22 e 23.

