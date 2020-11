Popularidade de Boulos nas redes é vinte vezes maior que a de Covas

Cada vez mais acirrada, a disputa pela prefeitura de São Paulo já tem um vencedor. Se depender do número de seguidores nas redes sociais, Guilherme Boulos (PSOL) leva a melhor sobre Bruno Covas (PSDB).

No Twitter, Boulos registra hoje vinte vezes mais seguidores (1.193.970 contra 58.967). No Instagram, o candidato do PSOL supera o tucano sete vezes (1.491.855 a 209.626). O mesmo se observa no Facebook: Boulos conta com 1.039.385 seguidores e Covas com 215.471.

Entre o primeiro dia da campanha e hoje, Boulos ganhou mais candidatos do que Covas no Facebook (11% a 3%) e no Instagram (31% a 13%). Bruno Covas ganhou no Twitter, onde cresceu 21%, contra 15% de Guilherme Boulos.