A fala de Ricardo Barros durante a reunião entre os líderes do governo Bolsonaro no Congresso e a ministra Flávia Arruda na última segunda-feira foi entendida como uma ameaça velada no Palácio do Planalto.

“Eu não vou sair. Eu sei me defender”, disse na ocasião o deputado, citado pelo colega Luis Miranda na CPI.