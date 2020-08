PGR confirmou repasses de investigados a primeira-dama do Rio

A investigação que deu origem ao pedido de afastamento de Wilson Witzel do governo do Rio também apontou a participação direta da primeira-dama do estado, Helena Witzel, nos esquemas de corrupção em contratos da Saúde do Rio.

Segundo a PGR, o escritório de advocacia de Helena recebeu pagamentos efetuados por empresas ligadas ao empresário Mário Peixoto. Também é objeto da denúncia pagamentos feitos por empresa da família de Gothardo Lopes Netto ao escritório da primeira-dama.

Conforme consta da acusação encaminhada ao STJ, a contratação do escritório de advocacia consistiu em artifício para permitir a transferência indireta de valores de Mário Peixoto e Gothardo Lopes Netto para Witzel. Assim como o marido, Helena também foi denunciada.