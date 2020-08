PF também cumpre mandado de busca contra presidente da Alerj

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O petista André Ceciliano, presidente da Alerj, também está entre os alvos da operação desta sexta que busca desarticular o esquema de corrupção no governo de Wilson Witzel no Rio.

Há algumas semanas, o Radar revelou o envolvimento do petista nas investigações que avançaram a partir da PGR, com a delação de Edmar Santos, o ex-secretário de Saúde do Rio.

A PF também cumpre mandados de prisão contra Pastor Everaldo e Lucas Tritão, aliados diretos de Witzel, que foi afastado do cargo por ordem do STJ.