PF prende Pastor Everaldo por envolvimento em desvios na Saúde

Na operação que realiza nesta sexta-feira, contra desvios em contratos da Saúde no Rio de Janeiro, a Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra Pastor Everaldo, o cacique do PSC e aliado de Wilson Witzel no governo fluminense, e Lucas Tristão, ex-homem forte do governador.

O esquema na Saúde do Rio é investigado pela PGR a partir da delação do ex-secretário da Saúde Edmar Santos. Como o Radar mostrou recentemente, o esquema também teria chegado ao comando da André Ceciliano, um dos alvos de mandados de busca nesta sexta.

Há pouco, a assessoria de Everaldo divulgou nota dizendo que “o Pastor Everaldo sempre esteve à disposição de todas as autoridades e reitera sua confiança na Justiça”.