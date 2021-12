PF faz operação contra quadrilha de tráfico de pessoas para o Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal faz uma operação desde a manhã desta quinta feira para desarticular uma quadrilha de tráfico de pessoas e imigração ilegal de estrangeiros para o Brasil. Os agentes cumprem 14 mandados de busca e apreensão em São Paulo, São José do Rio Preto (SP), Boa Vista (RR), Manaus (AM), Tabatinga (AM) e Rio Branco (AC).

Segundo a investigação, a quadrilha movimentou pelo menos 50 milhões de reais nos últimos três anos de atuação. Os suspeitos cobrariam até 20 mil dólares para trazer estrangeiros da Ásia e do Oriente Médio, de países como Índia, Bangladesh, Paquistão e Afeganistão.

Os imigrantes eram cobrados com taxas durante a viagem e quando chegavam ao Brasil tinham seus documentos retidos e eram mantidos em cárcere, privados de alimentos e contato com o mundo exterior. As vítimas eram ainda coagidas a prestar falsa notícia de perda de documentos em delegacias de Roraima.

Os mandados de busca e apreensão e um de prisão do suposto líder do grupo foram expedidos pela 4ª Vara da Justiça Criminal Federal em Roraima. O suspeito de ser o chefe da quadrilha não foi encontrado no país em agosto deste ano e seu nome foi incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol. Ele foi preso recentemente na Colômbia e o Brasil tenta sua extradição.