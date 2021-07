PF abre inquérito para apurar se Bolsonaro cometeu crime no caso Covaxin

A Polícia Federal abriu inquérito para apurar se o presidente Jair Bolsonaro prevaricou no caso em que os irmãos Luis Miranda e Luis Ricardo Miranda levaram ao Alvorada indícios de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin.

A investigação ocorre no âmbito do procedimento já aberto pela PGR para inventariar o caso. O Radar mostrou no início do mês os detalhes inéditos da conversa de Bolsonaro com os irmãos Miranda.

A partir das provas colhidas pela PF, a PGR deve avaliar se pede ao STF o arquivamento do caso ou se oferece denúncia contra Bolsonaro. Se o presidente for denunciado, a relatora do caso, ministra Rosa Weber, levará o caso ao plenário para que os ministros julguem se Bolsonaro deve ou não se tornar réu.

A investigação tem origem num pedido dos senadores que integram a CPI da Pandemia, após o depoimento dos irmãos Miranda ter revelado detalhes da conversa deles com Bolsonaro, que confirmou neste fim de semana o encontro.