No encontro do Alvorada, Bolsonaro atribui corrupção na Saúde ao centrão

Quando sentaram com Jair Bolsonaro na biblioteca do Palácio da Alvorada na tarde de 20 de março, pouco depois das 16h, Luis Miranda e o irmão dele, o servidor da Saúde Luis Ricardo, ouviram mais revelações do presidente do que se sabe até agora.

Bolsonaro apontou o dedo para Ricardo Barros? Sim. Foi direto. Ao olhar a fotografia do líder do governo na Câmara, diz: “Mais uma desse cara? Sabe me dizer se o Barros tá mesmo envolvido com isso?”

Miranda responde que não sabe se Barros está mesmo envolvido, mas afirma que as desconfianças e evidências de corrupção no caso Covaxin são “todas técnicas”.

Bolsonaro então reclama de Barros, mas dispara também contra outros dois caciques metidos em rolos no governo e até agora desconhecidos no caso.

Ao citar os nomes desses dois figurões, o presidente se diz refém do centrão: “Esses filhos da p… querem me f… É sacanagem pra todo lado. Não aguento mais esses caras, esse centrão”.

Com soco na mesa, Bolsonaro segue o desabafo, como se, apesar de ser presidente, não controlasse o centrão: “Vocês tão vendo o que eu passo aqui? Uma m… dessa estoura, a culpa é minha. Tudo é culpa minha…”

Quem são os dois personagens citados por Bolsonaro e desconhecidos até agora? Com a palavra os participantes da reunião do Alvorada.