Pesquisa revela motivos para brasileiro não tomar vacina contra Covid-19

Cerca de nove em cada dez brasileiros (88%) se vacinariam contra a Covid-19 caso a vacina estivesse disponível para a população, é o que revela uma nova pesquisa da Ipsos. No ranking, o Brasil aparece empatado com a Austrália (também com 88%) na segunda posição, atrás apenas da China, onde 97% tomariam a vacina contra o coronavírus. A média global é de 74%.

Em tempos de fake news e movimentos antivacina, o que chama a atenção são os motivos pelos quais os brasileiros não tomariam a vacina: 63% justificam que se preocupam com os efeitos colaterais, 21% não acreditam que a imunização seria eficaz, 10% acham que não estão correndo risco de se contaminar com a doença, 7% são contra vacinas em geral, 2% declaram não ter tempo e 18% alegam outras razões (a questão possibilitava responder múltiplas alternativas).

No Brasil, 51% acreditam que a vacina estará disponível ainda neste ano – a média global é 41%. A pesquisa “Global Attitudes on a COVID-19 Vaccine” foi realizada com cerca de 20 mil entrevistados, com idades entre 16 a 74 anos, de 27 países. O estudo foi conduzido pela Ipsos entre 24 de julho e 07 de agosto, e a margem de erro para o Brasil é de 3,5 p.p..