Paraná Pesquisas: Rafa Zimbaldi lidera em Campinas (SP)

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

7 out 2020, 15h40

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou os números da intenção de voto dos eleitores de Campinas (SP). Rafa Zimbaldi (PL) tem 20,4% das intenções de voto e Dr. Hélio (PDT) tem 11,9%. Na sequência, Dario Saadi (Republicanos) está com 10,1% e Delegada Teresinha (PTB) tem 8,5%.

Já na pesquisa espontânea, Rafa Zimbaldi lidera, com 4,1%. Na sequência, Jonas Donizette – atual prefeito e que, por estar no segundo mandato, não estará na disputa – aparece com 2%. Artur Orsi tem 1,8% dos votos. A maioria, 73,1%, ainda não sabe em quem vai votar para prefeito.

O instituto ouviu 800 eleitores entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro. A margem de erro é de 3,5%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número 03623/2020.