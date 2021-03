Pandemia? Governo Bolsonaro abriga campeonato de Jiu-Jitsu no Rio

Nesta quinta-feira, dia 4, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou decreto com medidas de restrição a atividades comerciais e circulação de pessoas, para tentar reduzir a infecção pelo coronavírus. Eventos, festas e até rodas de samba estão proibidos no Rio.

Nesta mesma quinta-feira, dia 4, o Ministério da Cidadania autorizou a Federação de Jiu-Jitsu do Rio a utilizar as áreas do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, composta da Arena Carioca 1, para a realização do Campeonato Aberto da FJJRio. Como beneficiária da autorização aparece Kenya Gracie.

A autorização do ministério é para que o campeonato ocorra entre esta sexta-feira, dia 5, e o sábado, dia 6. O termo de autorização não prevê cobrança de aluguel pelo uso temporário da Arena Carioca 1.