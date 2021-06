Pandemia deixa a balança comercial do Turismo menos deficitária

Com a pandemia, os brasileiros gastaram 2,07 bilhões de dólares a menos no primeiro trimestre deste ano com o turismo internacional na comparação com o mesmo período de 2020.

A má notícia é que o estrangeiros também gastaram menos no Brasil. Nos três primeiros meses deste ano foram 693 milhões de dólares gastos por turistas internacionais no Brasil contra 1,54 bilhão de dólares em 2020.

Historicamente, os brasileiros gastam mais no exterior que os estrangeiros no Brasil. Nas últimas duas décadas, apenas nos anos de 2003 e 2004 o Brasil registrou uma balança comercial favorável no turismo com 218 milhões de dólares e 351 milhões de dólares respectivamente.

Os maiores déficits foram registrados em 2013 (18,5 bilhões) e 2014 (18,7 bilhões). Os dados são do Banco Central.