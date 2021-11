Os entraves na venda do Hospital Jayme da Fonte

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Circula no mercado que subiu no telhado a compra do Hospital Jayme da Fonte, de Pernambuco, pelo Grupo Oncoclínicas.

A informação que teria desencorajado a direção da empresa especializada em serviços oncológicos foi o recente descredenciamento do primeiro pronto-socorro particular do Recife pela SulAmérica.

O que se comenta no meio é que a decisão da operadora deve afastar outros possíveis interessados.