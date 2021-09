Oposição diz que irá alertar ONU sobre ‘mentiras’ de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O discurso de Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, na manhã desta terça-feira, segue provocando reações da oposição.

A liderança do PSOL na Câmara dos Deputados vai enviar uma carta para denunciar oficialmente aos Estados-membros e ao secretário-geral da Nações Unidas, António Guterres, as “mentiras” ditas pelo presidente brasileiro no seu pronunciamento. O texto também será enviado ao diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom.

Segundo o partido, os parlamentares afirmam que Bolsonaro “envergonha o país e joga no lixo a tradição diplomática brasileira ao mentir compulsivamente sobre os mais variados temas”.

“Ao se utilizar da Assembleia Geral para defender o falso tratamento precoce, Bolsonaro não desrespeita apenas a ONU, mas insulta milhões de familiares de vítimas da Covid-19 no Brasil e no mundo”, dizem os deputados.

“Bolsonaro mente sobre a economia, sobre a corrupção, sobre o combate a pandemia, sobre a situação ambiental e dos direitos dos povos indígenas, mente até mesmo sobre o visto humanitário para afegãos. Não podemos permitir que depois de quase dois anos de pandemia o presidente do Brasil vá à ONU atacar as vacinas e defender o falso tratamento precoce por cloroquina”, declara a líder do PSOL na Câmara, Talíria Petrone.