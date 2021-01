O silêncio reina entre Bolsonaro e Mourão

Até agora, Hamilton Mourão e Jair Bolsonaro não trocaram uma palavra sequer sobre os dois últimos episódios de constrangimento entre presidente e vice: a sugestão de demissão de Ernesto Araújo do Itamaraty, feita por Mourão, e a revelação da troca de mensagens do assessor do vice com um gabinete da Câmara sobre impeachment.