O jantar de Fernando Haddad e Geraldo Alckmin em São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 22 out 2021, 14h45 - Publicado em 24 out 2021, 14h11

Na terça, o ex-deputado Gabriel Chalita promoveu um jantar de aproximação entre Fernando Haddad e Geraldo Alckmin — com as esposas — na cobertura do CEO da Qualicorp, Bruno Blatt.

Para Chalita, que tem atuado como consultor de Blatt, a oposição a Rodrigo Garcia e João Doria poderia unir a dupla em 2022.

Durante a noite, eles confraternizaram em torno de dois temas: política e o mercado de planos de saúde.