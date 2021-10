O climão durante discurso na filiação de Pacheco ao PSD

Atualizado em 28 out 2021, 18h09 - Publicado em 29 out 2021, 13h30

Anfitrião do evento de filiação de Rodrigo Pacheco ao PSD na quarta-feira, em Brasília, o ex-senador e empresário Paulo Octávio causou constrangimento ao chamar o golpe militar de 1964 de “revolução”, durante seu discurso.

O climão ocorreu enquanto ele citava a história de Juscelino Kubitschek e a extinção do partido 56 anos atrás, por meio do Ato Institucional nº 2, editado pelo regime militar que promoveu uma ditadura no Brasil até 1985.

Paulo Octávio é presidente do PSD no Distrito Federal e marido de Anna Christina Kubitschek — neta de Juscelino e presidente do Memorial JK, onde aconteceu a solenidade.

Cotado para disputar a vaga do DF no Senado em 2022, o empresário de 71 anos foi vice-governador e assumiu o governo após a prisão e o afastamento de José Roberto Arruda, em 2010. Ambos foram acusados de envolvimento no escândalo do Mensalão do DEM. Paulo Octávio renunciou pouco depois e chegou a ser preso durante alguns dias em 2014.