O bate-papo de Valdemar com políticos no aeroporto de Congonhas

À espera do seu voo na área de embarque do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o vereador Nícola Martins (PSDB), de Criciúma (SC), relatou pelo Twitter no início da tarde desta terça-feira que ouviu o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, falar ao telefone que “isso tem que definir essa semana”.

Costa Neto, como se sabe, está no meio de tratativas para filiar Jair Bolsonaro ao partido. A cerimônia que oficializaria a entrada do presidente na legenda, inicialmente marcada para a próxima segunda-feira, foi adiada neste fim de semana, em razão de divergência nos Estados. O cacique do PL convocou dirigentes regionais para uma reunião nesta quarta.

Um feliz encontro entre Celso Russomano (alô PROCON), Valdemar Costa Neto e o ex-governador Márcio França. pic.twitter.com/vaU2DDxmqk — Nícola Martins (@NicolaMartins) November 16, 2021

O relato do vereador de Criciúma continuou. Segundo Martins, que também é jornalista, Valdemar teve um “feliz encontro” com o deputado federal Celso Russomano, do Republicanos, e o ex-governador Márcio França, do PSB — este um entusiasta da candidatura do ex-presidente Lula à Presidência.

Na sequência, quem se juntou ao heterodoxo grupo foi o deputado Orlando Silva, do PCdoB.

“Republicanos, PL, PCdoB, PSB. E o papo tá engraçado pelo jeito”, comentou o observador.