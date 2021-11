Valdemar convoca dirigentes do PL para discutir filiação de Bolsonaro

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, convocou os dirigentes regionais do partido para discutir as questões que têm travado a filiação do presidente Jair Bolsonaro à legenda — inicialmente prevista para ocorrer na próxima segunda-feira, mas adiada no fim de semana.

A reunião está marcada para as 15h desta quarta-feira, em Brasília.

Nesta segunda-feira, Bolsonaro disse a jornalistas em Dubai que espera “em pouquíssimas semanas, duas, três, no máximo, casar ou desfazer o noivado” com o PL.

“Mas eu acho que tem tudo para a gente casar e ser feliz”, completou.