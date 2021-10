Novo single de Zeca Pagodinho tem clipe produzido pela Conspiração

Às 21h desta quinta será lançado nas plataformas digitais o novo single do sambista Zeca Pagodinho. O samba “Turma da Espuma” foi gravado em parceria com os sertanejos Zé Neto e Cristiano. Nesta sexta, às 11h, será lançado o clipe da música, o primeiro do sambista desde 2014. Produzido pela Conspiração e dirigido por Pedro Waddington, ele vai mostrar amigos que se reencontram para um churrasco regado a samba e cerveja no sítio do Zeca, em Xerém (RJ). O single inédito é de autoria de Serginho Meriti e Claudemir e é produzido pela Universal Music.