Na livraria, Moro posta foto lado a lado com… Lula

Contra o sistema da corrupção, obra de Sergio Moro, já está circulando por aí. O livro, que promete revelar verdades inconvenientes sobre o governo Bolsonaro, foi lançado nesta terça.

Quem publicou imagens dos exemplares em uma livraria foi o próprio ex-juiz — curiosamente, os livros estão expostos provocativamente ao lado da biografia do ex-presidente Lula, escrita por Fernando Morais. Também divide o ‘pódio’ o livro de contos Anos de chumbo, de Chico Buarque.

E falando em provocação, o lançamento do livro de Moro acontece no mesmo dia da filiação de Bolsonaro ao PL de Valdemar Costa Neto. Inicialmente, a obra só estaria disponível nas prateleiras a partir de quinta-feira — na data, o ex-juiz dará início à ‘tour’ de divulgação com eventos presenciais em quatro capitais, começando em Curitiba.