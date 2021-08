Museu do Amanhã vence prêmio do CNPq por atuar em divulgação da ciência

O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, será premiado pelo CNPq — o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico — por contribuir com a divulgação da ciência no país.

Em outubro, a instituição será agraciada na 41ª edição do Prêmio José Reis como vencedora na categoria “Instituição ou Veículo de Comunicação”.

O mérito da conquista, diz a Comissão Julgadora, foi o trabalho do Museu de tornar acessível ao público conhecimentos sobre ciência, tecnologia, inovação e seus avanços.

“Ele trouxe novos públicos para os museus de ciência. A instituição investe em exposições, eventos que promovem o debate do impacto da ciência na sociedade e a reflexão sobre o nosso futuro, além de investir na capacitação de divulgadores, professores e estudantes”, diz o comitê.