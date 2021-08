Miranda relata à PF desabafo de Bolsonaro sobre o Centrão

No depoimento que prestou à Polícia Federal, o deputado Luis Miranda exibe as reportagens com a foto do líder Ricardo Barros que teriam chamado a atenção de Jair Bolsonaro na conversa de março, quando ele e o irmão foram ao Alvorada para relatar evidências de corrupção no caso Covaxin.

O deputado também relata o que ouviu do presidente quando terminou de apresentar as provas de irregularidades.

“Esses caras do centrão querem foder a minha vida”, disse Bolsonaro, segundo o deputado.

Miranda confirma o que o Radar revelou no mês passado. Ele nega, porém, ter gravado Bolsonaro no Alvorada.