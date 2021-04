Ministro quer priorizar vacinação de autistas e pessoas com Down

O ministro da Cidadania, João Roma, pediu nesta terça ao chefe da Saúde, Marcelo Queiroga, a ampliação da lista de públicos prioritários do plano nacional de vacinação contra a Covid-19.

Roma entregou um pedido de entidades de assistência a autistas e a pessoas com síndrome de Down. “Recebi vasta documentação demonstrando a importância da priorização desses grupos, que têm grande potencial de vulnerabilidade nesse período de pandemia. Levei ao ministro Queiroga para que o pleito seja avaliado tecnicamente, assim como foi feito para os policiais e os profissionais que estão no front da batalha”, diz Roma.

Há dez dias, os dois ministros já haviam conversado sobre o plano de vacinação. Naquela ocasião, o ministro da Cidadania pediu a inclusão, no grupo prioritário, dos profissionais do Sistema Único de Assistência Social, que lidam diretamente com as comunidades carentes, e dos funcionários de lotéricas, que atuam no atendimento ao público com direito a receber o Auxílio Emergencial 2021.

Queiroga vai levar os pedidos para análise da Comissão Tripartite do SUS, no âmbito do Programa Nacional de Imunização.