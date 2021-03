Ministro da Defesa deixa governo Bolsonaro

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, que integra o governo de Jair Bolsonaro desde o início, informou nesta segunda-feira que está de saída do cargo.

Com o anúncio, a saída de Azevedo e Silva torna-se a segunda baixa do dia no governo Bolsonaro. Mais cedo e após muita pressão do Senado e do Centrão, o Radar mostrou que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, comunicou a assessores que entregaria o cargo ao presidente da República.

“Agradeço ao Presidente da República, a quem dediquei total lealdade ao longo desses mais de dois anos, a oportunidade de ter servido ao País, como Ministro de Estado da Defesa”, diz nota oficial encaminhada pelo Ministério da Defesa.

Na nota, Azevedo e Silva também afirma que no período em que esteve no governo, preservou “as Forças Armadas como instituições de Estado”.

“O meu reconhecimento e gratidão aos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e suas respectivas forças, que nunca mediram esforços para atender às necessidades e emergências da população brasileira. Saio na certeza da missão cumprida”, afirma.