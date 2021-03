Ernesto Araújo anuncia a auxiliares no Itamaraty que entregará o cargo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Fontes do Ministério das Relações Exteriores informaram ao Radar há pouco que o chanceler Ernesto Araújo anunciou, em reunião com auxiliares nesta segunda-feira, que entregará o cargo.

Neste momento, o chanceler, alvo de grande pressão por parte do Congresso, está no Palácio do Planalto.

Interlocutores do Planalto já informaram o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que Araújo está fora do Itamaraty.