Ministério da Justiça recebe propostas para ações de combate à corrupção

Está aberto o prazo para recebimento de propostas de ações da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro para 2021. O objetivo é aumentar a participação social nas ações de combate ao crime.

As propostas podem ser encaminhadas por instituições públicas, organizações da sociedade civil e instituições acadêmicas, por meio de formulário eletrônico disponível na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O prazo termina no dia 30 de setembro.

Criada em 2003, a Estratégia é a principal rede de articulação institucional brasileira para a formulação, discussão e concretização de políticas públicas e soluções de enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro. Atualmente, conta com 97 membros, de diversos órgãos e entidades públicas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de organizações não governamentais.

Desde sua criação, o projeto já desenvolveu 300 ações, como a criação do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de dinheiro, a criação do Programa Nacional de Difusão da Cooperação Jurídica Internacional e a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro.