Medo de golpe coloca Braga Netto e Pujol no rol da fama da internet

Nem Lula, muito menos Bolsonaro – quem foi o personagem político que mais saltou nas consultas entre segunda e quarta-feira foi o comandante do Exército Edson Pujol. As buscas pelo general no Google cresceram 2.500% na comparação com as 48h anteriores.

O ministro Walter Braga Netto foi a segunda pessoa na categoria política que mais cresceu na busca, com uma alta de 2.050% nas últimas 48 horas ante as 48 horas anteriores. O motivo para ambos os casos é, como o Radar mostrou, a saída do comando das Forças Armadas e a troca do ministro da Defesa.