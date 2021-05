Maia diz nas redes que ACM Neto será vice de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aparentemente continua irritado com o ex-aliado ACM Neto.

Na tarde desta sexta, Maia acessou a página do DEM no Instagram e publicou uma série de 11 comentários contra Neto em poucos minutos.

Na rajada, Maia acusou o ex-prefeito de Salvador de ter debandado para o bolsonarismo, apontando inclusive que o cacique do DEM pode ser vice de Bolsonaro na disputa à reeleição em 2022.

“Neto está ficando apenas com os bolsonaristas”, “Filia logo os aliados do Bolsonaro”, “Seu caráter é menor que sua altura”, foram algumas das declarações do ex-presidente da Câmara.

Os comentários foram direcionados à postagem em que o baiano e presidente nacional do DEM critica o governador de São Paulo, João Doria, pela ida do seu vice, Rodrigo Garcia (agora ex-DEM), para o PSDB.

A filiação é vista como uma articulação de Doria para lançar seu vice à disputa para a reeleição ao governo de São Paulo em 2022 e, ele próprio (Doria), poder se lançar à presidência.

Maia não economizou nos insultos. Além dos comentários no perfil do DEM, ele decidiu ir até a página de ACM para comentar um post publicado 22 horas antes, sobre um projeto da prefeitura da capital baiana. “Meio fake e oportunista”, escreveu.

Pouco depois, esse comentário foi apagado, não se sabe se pelo autor ou pelo alvo.