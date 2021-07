Lula leva ao STF negociação da Lava-Jato para ter sistema de grampo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A defesa do ex-presidente Lula apresentou ao STF, por meio de petição, um novo lote de mensagens da Lava-Jato — aquelas roubadas por hackers — que mostram conversas de procuradores sobre a aquisição do programa de espionagem Pegasus, do NSO Group.

O material foi recebido pelo ministro Ricardo Lewandowski, que despachou o conteúdo das mensagens para a PGR. Segundo os advogados de Lula, mensagens obtidas pela Operação Spoofing, que prendeu os hackers da Lava-Jato, mostram que procuradores negociaram a contratação de diversos softwares de espionagem, entre eles o Pegasus, programa usado para monitorar jornalistas, opositores, políticos e ativistas ao redor do mundo.