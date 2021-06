Luis Miranda revive papel de Roberto Jefferson na CPI

Convertido em homem-bomba de Jair B0lsonaro, uma espécie do que foi Roberto Jefferson para Lula, o deputado Luis Miranda pretende mostrar aos senadores da CPI da Pandemia o passo a passo dos contatos que teve com o presidente nos dias em que foi ao Palácio da Alvorada para revelar a existência de um esquema de corrupção na Saúde.

Miranda, segundo os senadores, não gravou a conversa que teve com Bolsonaro, mas salvou mensagens de celular disparadas quando estava a caminho do Alvorada e as fotos que tirou com o presidente.

No primeiro governo petista, Jefferson revelou ter ido a Lula e revelado a corrupção no governo. “O presidente chorou”, disse Jefferson ao jornal Folha de S.Paulo.

No caso em questão, Miranda não viu Bolsonaro chorar, mas ouviu uma promessa de que a PF seria acionada para investigar o caso. Nada foi feito e quem agora é investigado pela PF e outros órgãos do governo é justamente o deputado que alertou o presidente.