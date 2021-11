‘Louco pra entregar isso aqui’, diz Bolsonaro sobre presidência

Com (nova) data marcada para a filiação ao PL de Valdemar Costa Neto, o presidente Jair Bolsonaro não parece estar muito disposto a pleitear novamente a Presidência da República em 2022.

“Tô louco pra entregar isso aqui pra alguém. Muito bom pra visitar, pra morar não é bom, não”, disse a apoiadores no Palácio da Alvorada na manhã desta quarta-feira.

“Não, vai ser mais quatro, mais oito [anos]… Vamos firme e forte ganhar a eleição em primeiro turno”, respondeu um dos presentes.

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas da última semana mostra que a chegada oficial de Sergio Moro na política vai mexer com as peças do tabuleiro eleitoral.

O ex-juiz da Lava Jato aparece com percentuais que variam em torno de 11% em quatro cenários. Lula e Bolsonaro lideram a sondagem, com 34,9% e 24,2% da intenção de votos, respectivamente.