PL confirma (de novo) filiação de Bolsonaro, agora no dia 30

O PL acaba de informar que o evento de filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido vai acontecer na terça-feira da semana que vem, dia 30.

Segundo comunicado da assessoria de imprensa da legenda, a definição da nova data ocorreu após encontro enter Valdemar Costa Neto, cacique do PL, e o presidente, na tarde desta terça.

Inicialmente, o evento estava marcado para ocorrer nesta segunda-feira, mas foi adiado após “intensa troca de mensagens” entre os dois, na madrugada do último dia 14, quando Bolsonaro estava em Dubai.

Na semana passada, Valdemar convocou o dirigentes regionais do seu partido e saiu da reunião com “carta branca” para conduzir e decidir sobre a sucessão presidencial e a filiação do presidente, que resistia a acordos eleitorais em alguns estados, como São Paulo — onde o PL havia acertado o apoio a Rodrigo Garcia, do PSDB, vice de João Doria.