Líder do PSDB quer barrar filiação de Joice Hasselmann ao partido

O tucano Tião Farias, um dos fundadores do partido, pretende barrar a filiação da deputada Joice Hasselmann ao PSDB. Ele anunciou que vai ingressar com representação nesta quinta-feira.

“Amigos, estou entrando com o pedido de impugnação da filiação da deputada Joice. A petição está sendo finalizada e será protocolada no diretório estadual”, declarou a militantes. Tião é ex-vereador e foi vice-secretário da Casa Civil de Mário Covas, além de presidente municipal da sigla.

A oficialização de Joice no PSDB aconteceu há duas semanas — na cerimônia, Joice estava acompanhada do seu principal articulador dentro do partido, João Doria.

Considerada peça-chave na pavimentação da campanha do governador de São Paulo à presidência, a deputada — que já declarou estar de olho numa vaga no Senado em 2022 — está sendo responsável por angariar votos de tucanos nas prévias do partido. Doria disputa a vaga com Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.