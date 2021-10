‘Pouco inteligente’, diz Joice sobre tucano que tenta vetá-la no PSDB

Atualizado em 20 out 2021, 17h51 - Publicado em 20 out 2021, 17h52

Farpas no ninho tucano. A deputada Joice Hasselmann chamou de “pouco inteligente” a decisão de Tião Farias de tentar vetá-la do PSDB. O ex-vereador, figura histórica da sigla, anunciou nesta quarta que vai pedir a impugnação da filiação da parlamentar ao partido.

“A atitude de Tião Farias tem como objetivo apenas atrapalhar a campanha de João Doria nas prévias. Neste momento, é pouco inteligente da parte dele criar divisões internas”, diz a ex-deputada do PSL.

Considerada peça-chave na construção da campanha do governador de São Paulo à presidência, Joice afirma ter uma “excepcional relação” com a maioria dos tucanos. “Pelo menos, com aqueles que pensam no projeto para o Brasil, e não só no próprio umbigo”, diz.

Tião Farias, que é um dos fundadores do PSDB e ex-vice secretário da Casa Civil de Mário Covas, não revelou o motivo do pedido de impugnação.

“A petição está sendo finalizada e será protocolada no diretório estadual”, declarou a militantes nesta quarta.

A oficialização de Joice no PSDB aconteceu há duas semanas — na cerimônia, a parlamentar estava acompanhada de João Doria, seu principal articulador dentro do partido.