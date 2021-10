Os primeiros passos de Joice Hasselmann no PSDB

Recém-filiada ao PSDB, Joice Hasselmann já traçou o primeiro objetivo dentro do partido: colocar em prática um projeto de capacitação política para mulheres.

“Com tudo o que vivi de violência política de gênero, quero trabalhar com mulheres na política. E não só em São Paulo, mas no Brasil todo”, disse a parlamentar ao Radar.

Considerada peça-chave na pavimentação da campanha de João Doria à presidência, Joice — que já declarou estar de olho numa vaga no Senado em 2022 — está sendo responsável por angariar votos de tucanos para o governador de São Paulo nas prévias do partido. Doria disputa a vaga com Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.

Eleita na onda do bolsonarismo em 2018 como deputada mais votada do país, Joice Hasselmann rompeu no ano seguinte com o governo Bolsonaro — ao qual é crítica contumaz.

De lá para cá, deixou o PSL e diz ter recebido convites para o Podemos, o MDB e para o então DEM — agora consolidado União Brasil, após fusão com o PSL.