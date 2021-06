Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Figura mais conhecida do PSL em São Paulo, a deputada Joice Hasselmann está com os dois pés no PSDB.

Convidada pelo governador João Doria, Joice mira disputar uma vaga no Senado em 2022.