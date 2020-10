Justiça caça candidatura da mãe do presidente do PROS

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 26 out 2020, 18h37 - Publicado em 26 out 2020, 18h24

A Justiça Eleitoral indeferiu o pedido de registro de candidatura de Maria Aparecida dos Santos, a Dona Cida, para concorrer ao cargo de prefeita de Planaltina de Goiás (GO). Ela é mãe do presidente do PROS, Eurípedes Júnior.

Na sentença, a juíza Jordana Pinheiro lembra que Maria Aparecida foi candidata a um posto na Câmara dos Deputados nas eleições de 2018 e “praticou diversas irregularidades”, sendo condenada em uma representação eleitoral.